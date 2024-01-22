Большинство россиян хотят иметь не менее двух детей

А примерно каждый четвертый считает, что в идеальной семье обязательно должен быть сын-наследник

Большинство россиян считают детей важнейшей семейной ценностью и хотят иметь не менее двух ребятишек, об этом со ссылкой на данные социологического агентства «Вебер» сообщает Центр управления регионом.

«Сегодня ценность семьи, ее традиции и история остаются на первом месте. Хотя современные реалии немного изменили семейные отношения: сегодня одобрение родителей по-прежнему важно, но уже не носит столь решающий характер, а каждый четвертый не согласен, что при замужестве женщина должна брать фамилию мужа», ― говорит руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова. Для 87% россиян важно проводить как можно больше времени вместе с семьей. 86% считают важным поддержание теплых отношений с родственниками.

47% опрошенных отметили, что знают историю своей семьи, в том числе генеалогическое древо и происхождение. 18% сообщили, что в их семье есть те или иные традиции.

61% опрошенных имеют фотоальбом, где собраны фотографии нескольких поколений их семьи. Также 23% респондентов хранят реликвии, которые передаются из поколения в поколение.

56% считают, что супруги могут считаться семьей только тогда, когда у них есть ребенок.

По мнению большинства, идеально, когда в семье есть двое (44%) или трое детей (29%). Пол ребенка при этом не важен для 70%. Но 27% ответили, что для них имеет значение рождение именно сына — «наследника». Еще для 67% важно, чтобы их фамилия (род) не закончилась на них.

Напомним, по решению президента РФ Владимира Путина 2024 год стал Годом Семьи.