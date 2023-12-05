Большинство студентов‑медиков на Южном Урале продолжают учиться бесплатно

Выпускникам школ доступен бюджетный и целевой набор

На прямую линию с губернатором Челябинской области обратилась многодетная мама из Магнитогорска. Женщина просит поддержать детей, желающих поступать в медицинские вузы: обучаться на платной основе сейчас не каждому по карману. Алексей Текслер дал задание Минздраву области помочь семье.

Алексей Текслер заметил, что большая часть ребят учится в медицинском вузе Челябинска совершенно бесплатно: четверть студентов являются бюджетниками, еще около 30% обучаются по целевому набору. И только около четверти студентов платят.

Глава региона дал задание Минздраву области связаться с многодетной семьей и проработать разные варианты поступления в медицинский вуз.

«Престиж профессии растет, мы это видим по конкурсу в вуз. И если у ребенка есть серьезные амбиции, есть желание вернуться в Магнитогорск, мы можем рассмотреть вариант заключения целевого договора. Этой работой у нас в регионе заведует Минздрав области», — заявил губернатор.

Также в 2024 году в регионе будет открыт целевой набор в системе подготовки средних медицинских кадров. А студенты-медики, которые обучаются по целевому набору в средних профессиональных заведениях, получат дополнительную ежемесячную выплату в размере тысячи рублей.

Между тем Челябинская область судится с выпускниками медвуза, которые не пошли работать в больницы. Целевики обязаны вернуть государству потраченные на их обучение деньги.

