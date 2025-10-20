Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к разнице в возрасте между партнерами. Исследование показало, что условной нормой для общества стала разница до 10 лет, тогда как союзы с разницей в 15—20 лет и более большинство считает проблематичными.
По результатам опроса можно сделать такие ключевые выводы.
Женщины чаще мужчин устанавливают возрастные рамки и видят проблему в большой разнице в возрасте. Мужчины занимают более лояльную позицию, особенно в отношении союзов, где они старше.
Сценарий «мужчина старше женщины» воспринимается терпимее, чем обратная ситуация, которая до сих пор часто осуждается как вызов традиционным ролям.
Наиболее толерантны к большой разнице в возрасте миллениалы (поколение 1990—2000-х). Старшее поколение, выросшее в советской культуре брака-равенства, и молодежь (поколение Z), для которой важна симметричность в отношениях, относятся к таким союзам более критично.
Таким образом, в российском обществе сохраняются традиционные представления о «правильной паре», однако на отношение к возрастной разнице значительное влияние оказывают пол и поколение респондентов.
