Большинство россиян считают допустимой разницу в возрасте у супругов до 10 лет

Союзы с разницей более 15 лет вызывают сомнения, особенно если женщина старше мужчины

Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к разнице в возрасте между партнерами. Исследование показало, что условной нормой для общества стала разница до 10 лет, тогда как союзы с разницей в 15—20 лет и более большинство считает проблематичными.

По результатам опроса можно сделать такие ключевые выводы.

Женщины чаще мужчин устанавливают возрастные рамки и видят проблему в большой разнице в возрасте. Мужчины занимают более лояльную позицию, особенно в отношении союзов, где они старше.

Сценарий «мужчина старше женщины» воспринимается терпимее, чем обратная ситуация, которая до сих пор часто осуждается как вызов традиционным ролям.

Наиболее толерантны к большой разнице в возрасте миллениалы (поколение 1990—2000-х). Старшее поколение, выросшее в советской культуре брака-равенства, и молодежь (поколение Z), для которой важна симметричность в отношениях, относятся к таким союзам более критично.

Таким образом, в российском обществе сохраняются традиционные представления о «правильной паре», однако на отношение к возрастной разнице значительное влияние оказывают пол и поколение респондентов.

