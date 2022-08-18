Большинство россиян против международного усыновления — ВЦИОМ

В России предлагают принять новый «Закон Димы Яковлева»

В России собираются расширить действие «Закона Димы Яковлева» на граждан «недружественных государств». В связи с этим Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди жителей страны об их отношении к международному усыновлению. Исследование показало, что 60% россиян считают, что сироты должны оставаться в России, даже если им придется воспитываться в детских домах.



В группе противников международного усыновления преобладают люди старше 45 лет, чаще всего жители села с неполным средним образованием. Напротив, молодежь до 24 лет из Москвы и Санкт-Петербурга в большинстве своем поддерживает передачу сирот иностранным усыновителям. В два раза чаще за международное усыновление выступают граждане с высшим образованием. В целом доля сторонников передачи сирот иностранцам составляет 32%.



Принятый десять лет назад «Закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей гражданами США, поддерживают 63% опрошенных. Против выступает 21%. ВЦИОМ отмечает, что группы тех, кто поддерживает и не поддерживает этот закон, совпадают с группами сторонников и противников международного усыновления в целом.



Идея расширить действие «Закона Димы Яковлева» на жителей еще 50 «недружественных стран» также нашла поддержку у большинства россиян (63%). Максимум поддержки приходится на возрастную группу 60+, жителей села и активных телезрителей. В лагере противников законопроекта преобладают молодежь, граждане с высшим образованием, жители столиц и активные потребители интернета.