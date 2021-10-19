Большинство россиян планируют принять участие в переписи населения

По данным ВЦИОМа, 85% поддержали проведение кампании

Три четверти россиян (74%) знают о том, что в этом году в нашей стране проходит Всероссийская перепись населения. Большинство (85%) планируют принять в ней участие, при этом 43% сказали, что уже точно приняли решение. Не намерены участвовать в переписи 8% жителей страны, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Дома переписчиков будут ждать 43% жителей, 41% заполнят анкету онлайн на портале «Госуслуги», 9% лично посетят стационарный участок, 6% еще не определились с выбором.

«Более половины россиян (58%) планируют следить за новостями о ходе Всероссийской переписи населения, а 39% не будут этого делать. При этом большинству россиян (81%) будет интересно узнать результаты Всероссийской переписи населения», — сообщает ВЦИОМ.

Большинство россиян (89%) уверены, что в нашей стране необходима перепись населения. Только 7% жителей придерживаются противоположной точки зрения.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.