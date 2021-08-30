Большинство пенсионеров в России получат по 10 тысяч рублей уже 2 сентября

Единовременную выплату зачислят на их карты вместе с пенсией

По поручению президента на прошлой неделе состоялось совещание «Единой России» с Минтрудом, на котором детально проработали механизм выплаты 10 тысяч рублей российским пенсионерам. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову сообщает в понедельник, 30 августа, «РИА Новости».

«Пенсионным фондом по результатам этого совещания реализованы необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок, дополнительных заявлений, как до этого мы осуществляли выплаты детям», — приводят цитату Татьяну Голиковой наши коллеги.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, по словам Голиковой, позволит поддержать доходы более 43 миллионов граждан. Помощь получат все получатели пенсий: как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца.

Если гражданин получает пенсию на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в этот четверг, 2 сентября. Выплата упадет на карту 30,7 миллиона человек.

Еще 12,7 миллиона человек, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат деньги одновременно с пенсией.