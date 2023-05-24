Большинство опрошенных челябинцев поддержало борьбу за чистоту русского языка — РАНХиГС

Социологи провели анализ ко Дню славянской письменности и культуры

Сегодня, 24 мая, в России отмечается День славянской письменности и культуры. Челябинский филиал РАНХиГС провел опрос среди жителей областного центра о чистоте русского языка. Более 70% опрошенных заявили, что оберегать язык нужно всеми доступными средствами, и только четверть респондентов считает, что вмешиваться в развитие языка не следует.

В социологическое исследование было вовлечено 700 совершеннолетних челябинцев. Им предложили выбрать одно из двух утверждений, отражающее их точку зрения: «Язык должен функционировать и развиваться самостоятельно, без вмешательства и ограничений с чьей-либо стороны» и «Язык необходимо оберегать, за чистоту языка необходимо бороться всеми доступными средствами».

Социологи отметили, что первый вариант чаще выбирали мужчины в возрасте 18—24 лет и 45—59 лет и малообеспеченные (по собственной оценке). Второй — женщины от 60 лет и старше со средним достатком.

Проведенный ранее в 2023 году всероссийский опрос ВЦИОМ на ту же тему показал, что за регулирование языка выступили 56% россиян, что на 12 пунктов меньше, чем в 2019 году. За свободное развитие русской речи выступили 38% опрошенных (рост на 11 пунктов).

День славянской письменности и культуры приурочен ко дню памяти святых Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки. Отмечать его начали в СССР в 1986 году, а с 1991 года он стал официальным праздником в России.

Напомним, что 1 марта 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий употребление иностранных слов. Согласно нововведениям, употребление заимствований допустимо лишь в тех случаях, когда в русском языке нет общеупотребительных аналогов.