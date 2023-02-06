Большинство международных посылок из Челябинской области отправили в США

Чаще всего за границу уходили мелкие пакеты

Почти треть (30%) от всех международных посылок в нашем регионе составили отправления в США. Об этом сообщили в региональном управлении почтовой службы, где составили топ наиболее востребованных направлений экспорта посылок по итогам 2022 года. Германия и Китай разделили второе место (7%), а на третьей строчке оказался Израиль (6%). Для соседнего Казахстана доля таких посылок составила 4%.

За прошлый год жители Челябинской области отправили за границу около 28 тысяч различных вещей и предметов. Больше половины международных посылок (63%) составили мелкие пакеты весом до 2 кг, а в остальных случаях отправления были потяжелее или требовали доставки курьером. На данный момент южноуральцы могут обмениваться посылками со 126 странами мира.

«Чаще всего в экспортных посылках отправляют товары народного потребления и одежду. Значительная часть экспортеров — это малый и средний бизнес (МСП), например: русские промыслы, молодые „мейкеры“ из российских регионов, производители украшений, одежды и обуви», — сообщили в УФПС Челябинской области.

Интернет-магазины и маркетплейсы, подключенные к госпрограмме субсидирования, могут рассчитывать на скидку до 80% на почтовые отправления в 115 стран. Для этого нужно экспортировать товары российского производства и иметь юридическое лицо, зарегистрированное в нашей стране (кроме ИП).

На Южном Урале в прошлом году удалось привести в порядок почти шесть десятков почтовых отделений в сельских территориях. Там можно не только воспользоваться услугами почтовой связи, но и распечатать документы и зайти на портал государственных услуг. Подобное отделение чуть больше двух месяцев назад открылось в Пластовском районе, его оценил губернатор Алексей Текслер.