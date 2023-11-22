Большинство челябинцев зарабатывали на первой работе менее 10 тысяч рублей

Треть горожан при этом были удовлетворены своим трудоустройством

78% жителей Челябинска на своей первой работе получали менее 10 тысяч рублей. Первый заработок часть из них отдали родителям, другие купили вкусную еду или одежду. Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель подчеркнул, что такую сумму на первой работе получали те, кому сейчас от 35 до 64 лет, сейчас же зарплаты молодежи гораздо выше.

Из 10 тысяч опрошенных челябинцев 78% признались, что их первая зарплата была менее 10 тысяч рублей. 19% респондентов получали от 10 до 20 тысяч рублей, 3% горожан — более 20 тысяч рублей. При этом 33% опрошенных сообщили, что чувствовали удовлетворенность от трудоустройства. А свой первый рабочий опыт больше оценили те, кто впервые трудоустроился в более старшем возрасте — 44% против 31%.

Что касается распоряжения первыми личными деньгами, то 6% респондентов признались, что отдали их родителям, 19% потратили на новую одежду, 22% — на вкусную еду. 14% опрошенных отложили на будущее, 8% купили подарок близкому человеку. 19% респондентов заявили, что не могут вспомнить, на что они потратили первую зарплату.

«Первую зарплату до 10 000 рублей по большей мере получали респонденты, находящиеся сейчас в возрасте 35—44 лет (79%), 45—54 лет (83%) и 55—64 лет (86%). Эта ситуация совершенно стандартна при условии, что даже 10 лет назад минимальный размер оплаты труда составлял около 5 тысяч рублей. Кроме того, по результатам опроса, чем моложе поколение, тем выше доля людей, которые зарабатывали более 20 000 рублей на своей первой работе»,— сказал Артем Кумпель.

По его словам, современной молодежи сразу важна финансовая независимость и работодатели идут юным соискателям навстречу, увеличивая зарплатные предложения.