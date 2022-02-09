Большинство челябинцев высказались за ночные автобусные рейсы

В опросе приняли участие более четырех тысяч человек

В Челябинске предложили запустить автобусы в ночное время, после 22:00, в рамках транспортной реформы. Предполагается, что общественный транспорт будет ездить по ключевым магистралям города. Горожане приняли участие в опросе, и большинство респондентов идею поддержало.

Голосование проводил Центр управления регионом Челябинской области в соцсети. Участие принял 4341 человек. Большинство из них выбрали вариант «Да, я часто поздно возвращаюсь домой». «Не видят в этом смысла» чуть более 11% опрошенных.





Напомним, более подробно о транспортной реформе, новых маршрутах общественного транспорта и уменьшении количества маршруток можно узнать в интервью ИА «Первое областное» с замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александром Егоровым.