Большинство челябинцев готовы бесплатно принять участие в благоустройстве города

Речь идет о проектах инициативного бюджетирования, за которые голосовали сами жители

В этом году в Челябинской области впервые была реализована практика инициативного бюджетирования: жители сами выбирали мероприятия, на которые необходимо направить бюджетные средства. Одно из них — это благоустройство общественных пространств. Большинство участников опроса от РАНХиГС (59,2% жителей) ответили, что готовы бесплатно благоустраивать скверы и парки Челябинска.

Практика инициативного бюджетирования показала востребованность: на конкурс вышли 730 проектов, предложенных самими жителями, из них 308 стали победителями. Для их реализации из областного бюджета распределили 750 миллионов рублей.

Губернатор Алексей Текслер также подписал распоряжение о направлении дополнительно 400 миллионов рублей на эти цели, о чем он сообщил в ходе совещания с главами муниципалитетов региона.

Это поддержка идей горожан по развитию территорий, решению проблем местного значения. В рамках проектов инициативного бюджетирования жители могут предложить благоустроить общественные пространства, установить спортивные и детские площадки, отремонтировать дома культуры, водопроводные сети, пирсы, реконструировать памятники, закупить пожарно-техническое оборудование и так далее.

Реализовать эти проекты можно с привлечением как финансового, так и трудового участия предприятий и жителей. Социологи решили выяснить готовность участия челябинцев в городском благоустройстве при условии предоставления им всех необходимых материалов.

Большинство опрошенных (31%) ответили, что «полностью готовы», 28,2% ответили «скорее готов» — всего 59,2% согласны принять участие в благоустройстве. Среди полностью готовых к подобной трудовой деятельности большинство респондентов в возрасте 45—59 лет, по роду занятий — работников бюджетных организаций. Еще 22,3% — «совершенно не готов», 15,8% — «скорее не готов». Еще 2,8% жителей затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме проектов инициативного бюджетирования, в Челябинской области каждый год благоустраивают места отдыха по национальному проекту «Жилье и городская среда». В этом году в Челябинске по ней приведут в порядок девять общественных территорий. Кроме того, 30 мая завершается голосование за объекты, которые отремонтируют в 2022 году.