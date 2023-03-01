Большинство абитуриентов ЮУрГУ выбирают технические и IT-направления

Университет назвал самые популярные сферы обучения

В Южно-Уральском госуниверситете определили популярнейшие направления у абитуриентов. Оказалось, что сейчас многие школьники решают связать жизнь с техническими, естественно-научными и IT-направлениями подготовки, рассказали в пресс-службе вуза.

На специальности именно этих направлений университет предоставляет больше всего бюджетных мест.

Непрерывно растет интерес к направлениям «Автоматизация технических систем» и «Мехатроника и робототехника». Еще в числе наиболее популярных сфер — ракетостроение и космонавтика.

Напомним, в сентябре прошлого года выпускник ЮУрГУ успешно прибыл на Международную космическую станцию. Дмитрий Петелин вошел в состав основного экипажа «Циолковского». Кроме основных задач, он работает спецкорреспондентом ТАСС.