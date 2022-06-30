Большие автобусы временно перестанут ходить по маршруту Челябинск — Копейск

В регионе ищут нового перевозчика по данному направлению

В Челябинской области готовят документацию для поиска перевозчика, который будет обслуживать маршрут № 123 Челябинск — Копейск исключительно автобусами большого класса. Контракт с ООО «Второй автобусный парк», осуществлявшим перевозки, заканчивается сегодня, 30 июня, сообщают в ТГ-канале «Челябинский общественный транспорт».

Согласно контракту, с 1 января 2022 года обслуживание автобусного маршрута № 123 осуществлял ООО «Второй автобусный парк». По его условиям на линии работало 20 автобусов малого класса и 2 автобуса большого класса.

После 30 июня планировалось заключить новый контракт на обслуживание маршрута с теми же условиями по числу и классу транспортных средств. Аукционы были размещены дважды, оба не состоялись в связи с отсутствием заявок.

До 10 сентября перевозчик продолжит обслуживать данный маршрут, но уже по нерегулируемому тарифу и только автобусами малого класса. В настоящее время специалисты ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» готовят конкурсную документацию для поиска перевозчика, который будет обслуживать маршрут исключительно автобусами большого класса, прорабатывается возможность заключения длительного контракта (на 3 года) для поэтапного обновления подвижного состава.