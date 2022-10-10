Большегрузы раздавили новый асфальт на участке дороги в Челябинской области

Региональный Миндортранс решил найти виновников

На юге Челябинской области пострадал участок дороги регионального значения, соединяющий Агаповский и Нагайбакский районы. Неделю назад между поселками Солодянка и Балканы провели ямочный ремонт, а в выходные жители пожаловались на разбитый асфальт и пучины. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области сообщили, что намерены найти виновников.

Дорога связывает несколько населенных пунктов Нагайбакского и Агаповского районов с трассой Магнитогорск — Челябинск, в том числе и производственные площадки сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли. Неделю назад на участке завершили ямочный ремонт, работы приняли.

Однако уже в выходные водители стали выкладывать в социальные сети фотографии разрушенного асфальта. Миндортранс направил в субботу, 8 октября, комиссию на место, которая зафиксировала все эти выбоины.

«Принимаем незамедлительные меры по устранению пучин и выбоин. По данным местных жителей, дорогу разбили большегрузы. Принято решение установить на месте мобильный пункт весогабаритного контроля. Будем искать виновников, за нарушение нормативов веса транспорта их ждут штрафы», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В министерстве также уточнили, что если бы большегрузы соблюдали приемлемый вес до 6 тонн на ось, асфальт бы выдержал нагрузку.