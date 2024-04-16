Большегруз оставил без света 11 поселков в Сосновском районе

Водитель проводил несогласованные погрузочные работы

Грузовик оборвал провода в Сосновском районе, оставив без света 11 населенных пунктов. Инцидент произошел ночью 16 апреля, сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

«В 02:41 вследствие несогласованных погрузочных работ с использованием крупногабаритной грузовой техники в охранной зоне воздушной линии электропередачи произошел обрыв нижнего провода ЛЭП 110 кВ. Это стало причиной отключения двух подстанций 110 кВ — „Кременкуль“ и „Харлуши“, в результате без электроснабжения остались жители 11 населенных пунктов пригорода Челябинска. Нарушитель — водитель большегруза — не пострадал», — рассказали в компании.

Энергетики «Россети Урал» оперативно прибыли на место. За счет переключения на резервные схемы в 04.48 была запитана часть потребителей, полностью электроснабжение восстановлено в 05:13.

В филиале «Челябэнерго» работает комиссия, совместно с сотрудниками правоохранительных органов энергетики выясняют обстоятельства произошедшего.

По словам энергетиков, с начала 2024 года в Челябинской области зафиксировано 23 случая стороннего воздействия на объекты электросетевой инфраструктуры: наезды на опоры, производство несанкционированных работ в охранных зонах, в том числе обрывы воздушных и кабельных линий крупногабаритной и строительной техникой. В 2023 году в Челябинской области было зафиксировано 165 случаев такого воздействия. Практически каждый такой инцидент становится причиной отключения электроэнергии для потребителей.

Напомним, любые виды работ с использованием спецтехники и грузоподъемных механизмов в охранных зонах ЛЭП разрешаются только после согласования проекта производства работ и получения разрешения на их выполнение от сетевой организации. Заявка должна быть направлена не позднее, чем за 15 рабочих дней до выполнения работ. После оформления заявки энергокомпания примет решение об организации безопасного выполнения работ в охранной зоне ЛЭП, а при необходимости — об отключении линии на время проведения работ.