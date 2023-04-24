Выплата на внутридомовое газовое оборудование в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера введена с 2021 года. Максимальный размер выплаты — 100 тысяч рублей, для семей участников специальной военной операции — 200 тысяч рублей.Чтобы получить выплату, следует обращаться в управления социальной защиты по месту жительства.
«Важно, что подавать заявление на выплату на приобретение внутридомового газового оборудования необходимо до заключения договора на поставку газа. К сожалению, если процедура будет нарушена и семья сначала проведет газ, а потом обратится к нам, мы не сможем возместить расходы», — напоминает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Наиболее популярна мера соцподдержки у жителей сельских территорий. Так, например, в Катав-Ивановском районе с 2021 года выплату получили более 250 человек.
«Особенно часто к нам обращаются представители старшего поколения, но есть среди получателей и многодетные семьи, и члены семей мобилизованных. После внесения изменений в закон активно приходят ветераны боевых действий», — говорит начальник управления социальной защиты населения администрации Катав-Ивановского муниципального района Ольга Васильева.
Напомним, в 2023 году право на выплату дополнительно получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, малоимущие одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи с детьми до 18 лет, семьи граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года, и другие категории.
Ранее мы писали, что в Челябинской области семьи мобилизованных начали оформление субсидии на газификацию. До 200 тысяч рублей южноуральцы могут получить на покупку и установку газового оборудования в дом. В информагентстве «Первое областное» выяснили, когда и как получателям выплатят деньги.