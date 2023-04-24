Больше тысячи южноуральцев получили выплату на газификацию с начала 2023 года

Уже превышены цифры по выплатам за весь 2022 год

На Южном Урале растет число граждан, которые обращаются в соцзащиту за выплатой на газификацию дома. Если в 2022 году выплату получили 1049 человек, то за неполные четыре месяца 2023 года ее оформили уже 1069 южноуральцев, сообщает в понедельник, 24 апреля, пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Выплата на внутридомовое газовое оборудование в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера введена с 2021 года. Максимальный размер выплаты — 100 тысяч рублей, для семей участников специальной военной операции — 200 тысяч рублей.

Чтобы получить выплату, следует обращаться в управления социальной защиты по месту жительства.

«Важно, что подавать заявление на выплату на приобретение внутридомового газового оборудования необходимо до заключения договора на поставку газа. К сожалению, если процедура будет нарушена и семья сначала проведет газ, а потом обратится к нам, мы не сможем возместить расходы»,

— напоминает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Наиболее популярна мера соцподдержки у жителей сельских территорий. Так, например, в Катав-Ивановском районе с 2021 года выплату получили более 250 человек.

«Особенно часто к нам обращаются представители старшего поколения, но есть среди получателей и многодетные семьи, и члены семей мобилизованных. После внесения изменений в закон активно приходят ветераны боевых действий»,

— говорит начальник управления социальной защиты населения администрации Катав-Ивановского муниципального района Ольга Васильева.