Больше тысячи ветеранов СВО заняты воспитанием молодых патриотов по всей России

Государство будет расширять эту работу

В России более тысячи ветеранов специальной военной операции заняты патриотическим воспитанием школьников и молодежи. Государство будет поддерживать и расширять эту работу, заявил во время прямой линии с россиянами президент РФ Владимир Путин.

«Патриотическое воспитание в высшей степени востребовано в переломные моменты истории. Как сказал Бисмарк, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. И это правильно. Свыше тысячи ветеранов СВО уже работают в школах и в детских центрах, и мы будем расширять эту работу. Самое лучшее воспитание — это личный пример человека», — отметил Владимир Путин.

Разговор о воспитании зашел после того, как участник СВО из Сибири Сергей Соболев спросил президента, не собирается ли государство создать военно-патриотическую структуру для молодых.

Ранее ветеран СВО из Челябинска Илья Новосельцев, потерявший на фронте руку, рассказал свою историю ученикам челябинской школы № 7.

