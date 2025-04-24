Больше туристов прилетят в Челябинск на майские праздники

Бронирование авиабилетов выросло на 20% к прошлому году



В предстоящие майские праздники Челябинск ожидает значительный рост туристического потока. Анализ сервиса «Авиасейлс» показывает увеличение доли бронирований авиабилетов в Челябинск на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Жители Москвы составляют львиную долю туристов (34%), за ними следуют Санкт-Петербург (27%), Сочи (16%), Красноярск и Минеральные Воды (по 4%). Средняя продолжительность визита составляет шесть дней, что обусловлено длинными выходными и разнообразием предложений региона: от национальных парков и санаториев до культурных мероприятий и рыбалки. Доля семейных туристов пока невелика (6%), но в Москве каждый десятый билет приобретается семьей с детьми.

Генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова отмечает рост туристического потока и прогнозирует его увеличение на 10—15% по сравнению с прошлым годом (400 000 посетителей). Она подчеркивает необходимость увеличения доли семейного туризма как перспективную точку роста.

Что касается выездов из Челябинска, то чаще всего южноуральцы выбирают Москву (29%), Санкт-Петербург (27%), Сочи (22%), Махачкалу (6%) и Калининград (5%). Средняя продолжительность поездок — пять дней, с максимальными семью днями в Сочи и Махачкалу. Доля семейных бронирований из Челябинска составляет 13%, при этом Сочи является самым популярным направлением для семейного отдыха (19% бронирований).

Более подробную информацию о вариантах отдыха в Челябинской области можно найти на официальном туристическом портале региона.