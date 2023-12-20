Больше тонны сахара передала Челябинская таможня Народному фронту

Вся партия будет перенаправлена в зону СВО «гуманитаркой»

Больше тонны сахара получат воинские подразделения в зоне специальной военной операции, где несут службу южноуральские бойцы. Так Народный фронт решил распорядиться подарком, полученным от челябинских таможенников, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как рассказали в пресс-центре Уральского таможенного управления, 1,2 тонны сахара, запрещенного к экспорту, ранее задержанных на российско-казахстанской границе, были обращены в собственность государства. Федеральная таможенная служба приняла решение передать товар представителям движения «Народный фронт „За Россию“».

«Благодаря принятому Федеральной таможенной службой решению о безвозмездной передаче сахара, обеспечивается покрытие имеющейся потребности в данном товаре», — комментирует начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

По словам координатора исполкома Народного фронта в Челябинской области Анастасии Елизаровой, весь полученный товар будет направлен в рамках гуманитарной миссии в воинские подразделения, участвующие в специальной военной операции, где служат южноуральские бойцы.

«Сегодня полученный опыт передачи товара позволит нам в последующем увеличить гуманитарную миссию на Донбасс», — отметила она.

Добавим, в 2023 году Челябинская таможня безвозмездно передала пять партий сахара весом более 42 тонн в учреждения социального обслуживания населения Челябинской и Свердловской областей и региональному отделению «Народный фронт».