Больше сотни браков заключили в Челябинской области в день рождения региона

В ЗАГСах также чествовали супругов, отметивших золотую свадьбу

Сегодня, 17 января, в День образования Челябинской области, в регионе родилось больше сотни новых семей, сообщили в областном комитете по делам ЗАГС.

«Было подано более 100 заявлений на регистрацию брака 17 января. Совпадение дня рождения новой семьи и дня рождения области очень символично»,— отметили в комитете.

Помимо регистрации браков, в ЗАГСах сегодня чествовали пары, которые прожили вместе много лет. В их числе — Николай и Людмила Малеевы из Еманжелинска, которые отметили золотую свадьбу. А отделе ЗАГС Нагайбакского округа отмечали дни рождения малышей, появившихся на свет в этом году.