/ Больше рыбы на столах южноуральцев поручил обеспечить Борис Дубровский

Состоялось заседание рыбохозяйственного совета региона.

Рыба на завтрак, обед и ужин — такая картина скоро станет реальностью для южноуральцев. Губернатор Борис Дубровский намерен максимально наращивать темпы развития рыбохозяйственной отрасти региона. Общий улов Челябинской области должен составлять 5 тысяч тонн, основной его пик приходится на октябрь и ноябрь. Для увеличения объемов выпустили на 49 миллионов личинок и мальков больше, чем в прошлом году.

Возрождение рыбохозяйственной отрасли в регионе мы начали три с половиной года назад. За это время общий объем выловленных в регионе водных биоресурсов вырос на 47%. Эти темпы нужно наращивать — нам вполне реально к 2020 году удвоить показатели 2014 года. Наша цель создать в регионе собственную базу товарного рыбоводства, чтобы максимально обеспечить потребности жителей области в свежей рыбе. — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В регионе разводят сиговые породы, осетровые, а также форель, карпа, толстолобика, белого амура, налима, щуку, леща. Специалистов-рыбоводов готовят в аграрном университете и ЧелГУ, не так давно там открылась необходимая специальность.

Сейчас в регионе строится осетровый завод. Борис Дубровский поручил построить к нему дорогу.