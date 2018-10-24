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/ Больше рыбы на столах южноуральцев поручил обеспечить Борис Дубровский

Больше рыбы на столах южноуральцев поручил обеспечить Борис Дубровский

Состоялось заседание рыбохозяйственного совета региона.
сегодня в 17:46
  |  Общество

Рыба на завтрак, обед и ужин — такая картина скоро станет реальностью для южноуральцев. Губернатор Борис Дубровский намерен максимально наращивать темпы развития рыбохозяйственной отрасти региона. Общий улов Челябинской области должен составлять 5 тысяч тонн, основной его пик приходится на октябрь и ноябрь. Для увеличения объемов выпустили на 49 миллионов личинок и мальков больше, чем в прошлом году.

Возрождение рыбохозяйственной отрасли в регионе мы начали три с половиной года назад. За это время общий объем выловленных в регионе водных биоресурсов вырос на 47%. Эти темпы нужно наращивать — нам вполне реально к 2020 году удвоить показатели 2014 года. Наша цель создать в регионе собственную базу товарного рыбоводства, чтобы максимально обеспечить потребности жителей области в свежей рыбе. — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В регионе разводят сиговые породы, осетровые, а также форель, карпа, толстолобика, белого амура, налима, щуку, леща. Специалистов-рыбоводов готовят в аграрном университете и ЧелГУ, не так давно там открылась необходимая специальность.

Сейчас в регионе строится осетровый завод. Борис Дубровский поручил построить к нему дорогу.

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