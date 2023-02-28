Больше пятисот дорожников вышли на борьбу со снегом и наледью на улицы Челябинска

Вторые сутки город посыпают реагентами

Последствия объявленной на территории Южного Урала непогоды устраняют и в Челябинске. По данным комитета дорожного хозяйства администрации города, 28 февраля на улицы вывели больше техники и рабочих, чем в обычные будни. Сегодня в Челябинске убирают снежную кашу и наледь 526 дорожников и 319 спецмашин.

В комитете отчитались, что ночью на улицы города вывели 276 единиц техники, задействовали 147 дорожных рабочих. Однако, по наблюдениям пешеходов, снежная каша и наледь утром мешали передвижениям горожан.

Объем работ по очистке стал уже дежурным: очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега. Напомним, накануне в ведомстве предупредили, что два дня будут использовать противогололедные реагенты.

Между тем последствия метелей ликвидируют и на трассах региона. В Миндортрансе области рассказали, что сегодня расчищают дороги более 200 единиц спецтехники.