Больше полусотни южноуральцев получат губернаторские гранты на соцпроекты

Подведены итоги первой волны областного конкурса соцпроектов от общественных организаций и жителей Челябинской области

Координационный комитет по проведению конкурсов на гранты губернатора Челябинской области согласовал список победителей первой волны соискателей грантов главы региона. 53 жителя Южного Урала и 64 некоммерческих организации получат на реализацию социальных проектов более 82 миллионов рублей, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе комитета.



По данным пресс-службы, соискателями было подано на конкурсы для НКО и физлиц 589 заявок из 40 территорий области. Больше 80 процентов южноуральцев участвовали в конкурсе впервые. Поддержку получили 117 проектов. Проходной балл сразу по двум заявкам набрали четыре НКО, теперь общественникам предстоит выбрать, какой именно проект они будут реализовывать с финансовой поддержкой из областного и федерального бюджета.

«С каждым конкурсом в регионе подаётся всё больше инициатив от южноуральцев, что говорит о востребованности этих конкурсов. Челябинская область заслуженно является одним из лидеров в стране по качеству выстроенной системы поддержки инициативного населения», — прокомментировал итоги первой волны участвовавший в заседании комитета советник генерального директора Фонда президентских грантов РФ Владимир Татаринов.

По данным координационного комитета, проекты, получившие поддержку, охватывают самые разные направления: это сохранение исторической памяти, пропаганда здорового образа жизни, помощь незащищённым и нуждающимся слоям населения, развитие культуры, образования и искусства и многие другие. Так, в числе победителей оказались проект «антибуллинговой» программы, направленной на профилактику травли в школах и соцсетях, разработка поддержки краеведческих исследований школьников, создание системы оперативной помощи для абитуриентов и студентов, запуск экскурсионного трамвая в Златоуста и десятки других. Отдельно организаторы конкурса отметили три долгосрочных проекта от некоммерческих организаций, ориентированных на профилактику заболеваний и поддержку детей-инвалидов.

В октябре губернатор Алексей Текслер намерен объявить старт второй волны конкурсов 2021 года для социально ориентированных общественных организаций и рядовых южноуральцев. Те, кто готовит заявки на конкурс, могут получить консультацию по телефону горячей линии 8 (351) 220-74-20.