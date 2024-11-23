Больше половины жительниц Челябинска ждут на День матери подарок-сюрприз

Лидируют также цветы и путешествия

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Почти все жительницы Челябинска получают поздравления от своих близких. И, конечно же, подарки. Исследователи «Авито» выяснили, что хотели бы получить мамы в свой праздник.

Каждая шестая жительница Челябинска желает получить подарок-сюрприз, а не что-то из вишлиста. 38% женщин предпочли бы то, что им давно хочется. При этом в списке желаемых подарков лидируют цветы, путешествие или отдых в загородном отеле и сладости. Четверть опрошенных хотела бы получить сертификат в магазин косметики или SPA-салон. 21% респондентов мечтает об украшениях. Новую бытовую технику или гаджеты хотят 14% и 11% челябинок соответственно.

Оптимальная сумма подарка для большинства — до трех тысяч рублей. Каждая пятая считает, что потратить на подарок можно до пяти тысяч рублей. 27% опрошенных ответили, что стоимость подарка не имеет значения — внимание важнее.