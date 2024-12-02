Больше половины жителей Челябинской области направляют обращения через госпаблики

Страницы ведомств в соцсетях стали источником достоверной информации и платформой обратной связи

В Челябинской области работает свыше 3,8 тысячи государственных пабликов — это официальные страницы министерств, администраций городов, школ, детских садов и других учреждений. Каждую неделю они публикуют более 50 тысяч постов, которые просматривают по 800 тысяч человек. За два года действия закона о госпабликах сообщества стали для южноуральцев и других россиян не только источником достоверной информации, но и платформой обратной связи, где можно направить обращение о проблеме, передает пресс-служба АНО «Диалог Регионы».

«Сегодня сообщество с меткой „госорганизация“ — это гарантия достоверной информации и безопасной цифровой среды вокруг человека. Важно, чтобы гражданин на отечественных площадках не только узнавал о работе учреждения, но и мог написать о своей проблеме и получить помощь»,— подчеркнул инициатор закона о госпабликах, председатель ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн.

Так, с начала 2024 года в адрес министерства общественной безопасности Челябинской области через соцсети и другие сайты от жителей поступило свыше 1100 обращений и сообщений.

Исследование ВЦИОМ показало, что госпаблики пользуются популярностью среди россиян: на страницы ведомств подписана треть жителей страны.

«Следующая задача для нас — создание универсального набора функций в паблике для граждан независимо от масштаба страницы, поддержка администраторов страниц, повышение качества контента»,— сказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Напомним, 1 декабря 2022 года в России вступил закон, обязывающий органы власти и подведомственные учреждения вести страницы в соцсетях. Для работы в интернете обучили более 200 тысяч специалистов. На сегодняшний день общее число госпабликов в России превышает 175 тысяч. Их аудитория — более 50 миллионов человек. 65% пользователей активно оставляют на страницах ведомств в соцсетях свои обращения и получают ответы.