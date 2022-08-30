Больше половины жителей Челябинска высказались за выходной 1 сентября

Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы

На минувшей неделе один из депутатов Госдумы обратился в министерство труда и соцзащиты РФ с предложением сделать 1 сентября выходным днем. По его словам, для многих россиян День знаний становится настоящей эстафетой, когда необходимо отвести ребенка на линейку, успеть на работу и отметить праздник. Исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, как к такому предложению отнеслись жители Челябинска.

Оказалось, 64% из числа опрошенных горожан поддержали идею сделать День знаний выходным днем. При этом 33% челябинцев ответили, что 1 сентября должно быть выходным для всех, а 31% — только для родителей школьников. Каждый четвертый житель Челябинска высказался против еще одного нерабочего дня, добавив, что у нас в стране и так слишком много праздников.

«Сторонников выходного дня 1 сентября для всех больше всего среди респондентов до 34 лет, то есть 43% опрошенных. За то, чтобы в День знаний выходной был только у родителей школьников, чаще голосовали респонденты в возрасте от 35 до 44 лет — таких 39%»,— рассказали исследователи.

И, конечно же, «за» дополнительный выходной в году высказались челябинцы с детьми — 44% от числа опрошенных.

А как читатели ИА «Первое областное» относятся к выходному дню 1 сентября?