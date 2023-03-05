Больше половины жителей Челябинска отметят 8 Марта на работе

Некоторые компании организуют для своих сотрудниц корпоратив

На предстоящей неделе жители Челябинска и всей России отметят Международный женский день. Как выяснили эксперты «Авито Работы», больше половины челябинцев отметят праздник на работе. В одних компаниях корпоративы организуют сотрудники, в других — руководство, сообщили в пресс-службе сервиса.

Поздравлять прекрасную половину человечества с 8 марта, находясь на рабочем месте, планируют 64% жителей Челябинска. При этом всего 6% респондентов сообщили о том, что в их компании организуют полноценный корпоратив. Почти четверть опрошенных признались, что корпоратива не будет, но подарки от организации они получат.

«Корпоративные праздничные мероприятия направлены на формирование общих ценностей и демонстрируют заботу работодателей о климате в коллективе. Поэтому во многих компаниях традиционно поздравляют сотрудниц с праздником, вручают подарки, проводят корпоративы, мастер-классы. Следует отметить, что и для соискателей ценности и миссия компании имеют значение при выборе работы»,— рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

При этом в некоторых рабочих коллективах, несмотря на поздравления от организации, праздник организуют сами сотрудники.

Как жители Челябинска будут отдыхать в связи с празднованием 8 Марта, смотрите тут.