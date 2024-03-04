Больше половины россиян лечатся самостоятельно и игнорируют диспансеризацию

Они не проходят ее даже раз в несколько лет

«Диспансеризация — это обязательное мероприятие, которое должен проходить каждый человек. Просто думать, что человек здоров, — ошибочно. Многие состояния и заболевания в трудоспособном возрасте не проявляют себя активно. Поэтому выявить их можно только в рамках обследований. А самолечение может привести к более плачевным результатам. Поэтому я рекомендую обращаться к профессионалам»,

— отметил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.