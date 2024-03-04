При плохом самочувствии 65% россиян лечатся самостоятельно и лишь в крайнем случае идут к врачам. Также почти половина жителей (48%) не проходят диспансеризацию даже раз в несколько лет. В опросе социологического агентства «Вебер» приняли участие и жители Челябинской области.
В ходе опроса 48% респондентов отметили, что следят за своим здоровьем, но только 23% обращаются к врачам при появлении первых симптомов болезни. Только 26% россиян проходят диспансеризацию по собственной инициативе, а 17% — по инициативе работодателя.
«Диспансеризация — это обязательное мероприятие, которое должен проходить каждый человек. Просто думать, что человек здоров, — ошибочно. Многие состояния и заболевания в трудоспособном возрасте не проявляют себя активно. Поэтому выявить их можно только в рамках обследований. А самолечение может привести к более плачевным результатам. Поэтому я рекомендую обращаться к профессионалам», — отметил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.
Кроме того, 56% россиян заявили о желании вести более здоровый образ жизни. Среди причин, которые препятствуют соблюдению ЗОЖ, называют: отсутствие денег, подходящих условий, недостаток времени, лень, недостаточно силы воли и плохое состояние здоровья.
Добавим, что жители Челябинской области жалуются на перебои с выдачей льготных лекарств. Почему чиновники не всегда могут обеспечить наличие препаратов в аптеках области, в эфире ЦУРа рассказал замглавы Минздрава Евгений Ванин.
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