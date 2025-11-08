Больше половины челябинцев не готовы доверить ИИ контроль над рабочими чатами

Анализ сообщений они считают нарушением личных границ

Жители Челябинска нередко используют искусственный интеллект при общении в рабочих чатах, однако большинство против того, чтобы ИИ модерировал общение в мессенджерах. Контроль рабочей переписки и анализ сообщений они считают нарушением личных границ, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе сервиса онлайн-коммуникаций «Контур.Толк».

71% опрошенных признались, что искусственный интеллект делает переписку менее живой и искренней. 44% из них опасаются нарушения конфиденциальности данных. 38% респондентов боятся ошибок или недостоверной информации. Каждый пятый считает, что нейросети перегрузят чат лишними сообщениями.

«Наибольшее опасение вызывает тема контроля переписки и анализа сообщений в мессенджерах — такие сценарии считают нарушением личных границ. 51% опрошенных отрицательно относятся к тому, что искусственный интеллект может быть модератором корпоративных чатов, например, отслеживать некорректные сообщения или помогать соблюдать правила этикета. Еще 29% воспринимают предложение с осторожностью, считая подобный контроль потенциально полезным, чтобы фильтровать токсичные сообщения»,— рассказали в компании.

И только каждый пятый челябинец полностью поддержал идею контроля рабочих чатов искусственным интеллектом.

При этом среди опрошенных многие уже давно используют ИИ в своей работе, чтобы экономить время. Так, 37% опрошенных делегируют нейросети создание сообщений, 28% — расшифровку встреч, 24% — подготовку презентаций. Есть и те, кто при видеозвонках использует искусственный интеллект, чтобы улучшить свой внешний вид или сгенерировать красивый фон.

«ИИ уже стал частью офисных коммуникаций: пользователи охотно делегируют ИИ рутину, но не готовы доверить нейросетям контроль над перепиской. Вызов для бизнеса — найти баланс, чтобы использовать нейросети эффективно, не подрывая доверия сотрудников»,— отметил руководитель по инновациям «Контур. Толк» Павел Скрипниченко.

Исследование проводилось онлайн в октябре и ноябре 2025 года среди 1200 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.