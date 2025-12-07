Больше половины челябинцев любят Новый год

Негативно к празднику относятся лишь 3% горожан

До Нового года осталось 24 дня. Больше половины жителей Челябинска любят этот праздник и активно к нему готовятся. Чаще всего это молодежь и семьи с детьми, рассказали исследователи сервиса по поиску работы SuperJob.

«22% респондентов обожают этот праздник. Еще 38% любят его, но без фанатизма. Нейтрально относится к Новому году каждый пятый челябинец»,— уточнили исследователи.

Среди тех, кто обожает Новый год, больше женщин, чем мужчин — 24% и 20% соответственно. Большинство из них — молодежь в возрасте до 35 лет. Спокойно к празднику относятся в основном представители сильного пола — таких 29%. Семьи с детьми любят Новый год больше, чем холостые и незамужние.

При этом 5% челябинцев не любят это праздник, а 3% респондентов и вовсе ненавидят его.

Тем временем, в Челябинске и других городах региона готовятся встречать праздник. В столице Южного Урала, например, уже приступили к строительству ледового городка на площади Революции. А в Магнитогорске устанавливают светодиодные фигуры.

Напомним, челябинцы готовы потратить на подготовку к Новому году около 14 тысяч рублей. На эти деньги они купят елку, игрушки, праздничную посуду и многое другое.