Больше поликлиник начали круглосуточно принимать южноуральцев с симптомами ОРВИ и коронавируса

Все медучреждения работают в штатном режиме и готовы к приему пациентов

В Челябинской области возросла нагрузка на поликлиники, куда обращаются южноуральцы с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции. Некоторые пациенты отмечают очереди в медучреждениях и сложности с записью на прием. Чтобы упростить получение медицинской помощи, в регионе расширят список поликлиник, которые смогут принимать пациентов круглосуточно. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в Минздраве Челябинской области.

«В Челябинской области открыты отдельные дополнительные амбулаторные центры для пациентов, которые заподозрили у себя коронавирусную инфекцию или имеют симптомы ОРВИ. Первоначально пациент попадает на прием и сдает экспресс-тест, проходит осмотр, получает рекомендации врачей. В зависимости от результата исследования может быть назначена дополнительно ПЦР-диагностика. Здесь же работает кабинет неотложной помощи на случай транспортировки пациента на компьютерную томографию для выявления пневмонии. При этом поликлиники региона продолжают работать в прежнем режиме», — сообщила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Две поликлиники Челябинска уже перешли на круглосуточный режим работы. Поликлиника ОКБ № 2 работает круглосуточно с прошлой недели, и пациенты успешно посещают врача в вечернее и даже ночное время. Теперь обратиться за круглосуточной помощью южноуральцы с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции смогут и в ГКБ № 9 на улице 5-й Электровозной, 5.

Остальные поликлиники расширили бригады, которые принимают пациентов, и увеличили их часы работы. Полный список адресов предоставил Минздрав региона.

Кроме того, появилась возможность оформлять больничные листы дистанционно. Это позволит пациентам, у которых уже подтверждено заболевание, не приходить в поликлинику, а обратиться за документом удаленно.

«Без дистанционных больничных листов обслуживать около тысячи человек на дому практически невозможно. Мы благодарны правительству РФ и Минздраву, что нам позволили обслуживать пациентов дистанционно. Эта волна коронавирусной инфекции отличается от прошлой. От обычного ОРВИ, которое мы видели ежегодно, она никак не отличается. Через три-четыре дня наступает клиническое улучшение, за исключением некоторых случаев. Поэтому с теми рекомендациями четкими, по которым мы лечим и ОРВИ в период пандемии, и сам ковид, мы можем все рассказать пациенту по телефону или по видеосвязи — что делать и как лечиться», — рассказала заместитель главврача поликлиники ОКБ № 2 Анна Авладеева.

По мнению специалистов, легкие случаи требуют в основном симптоматической терапии. Для тех, кому нужен больничный лист, его выдают сегодня сразу на семь дней. Это подразумевает, что человеку не придется повторно приходить и сдавать ПЦР-тест, если у него хорошее самочувствие.

Напомним, Минздрав Челябинской области разработал инструкцию для пациентов, которая позволяет быстрее попасть к врачу.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что прекращает выдачу предписаний об изоляции людям, которые контактировали с больными коронавирусом. Кроме того, ПЦР-тест теперь не является обязательным при выписке пациентов, которые перенесли коронавирус.