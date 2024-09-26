Больше миллиона тонн зерна собрали в Челябинской области

Убрано более половины посевных площадей

Под занавес непростого для аграриев сезона установилась благоприятная погода. Этим пользуются сельхозпроизводители для уборки урожая — они значительно нарастили темп уборки.

Более миллиона тонн зерна собрали на Южном Урале с половины посевных площадей. Уборка продолжается. Быстрее других вывозят урожай с полей в закрома в Агаповском, Кизильском, Кунашакском и Верхнеуральском районах.

На сегодня урожайность составляет в среднем по зерновым 15,5 центнера с гектара — больше, чем в прошлом году. Уже собрали более 72 тысяч тонн картофеля и 6,7 тысячи тонн овощей. Заготовили на зиму 70% кормов.

«Сейчас у тружеников села самая горячая пора. Надо успеть закончить уборку урожая вовремя. Давайте поддержим наших сельхозпроизводителей, пожелаем успеха тем, кто обеспечивает нашу продовольственную безопасность!» — отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.