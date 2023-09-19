Больше четверти жителей Челябинской области являются потенциальными волонтерами

Ирина Гехт рассказала о том, как развивается эта деятельность

Больше четверти жителей Челябинской области могут быть волонтерами. Об этом говорят данные Центра общественного мониторинга и проектов региона. Эксперты выяснили отношение южноуральцев к волонтерской деятельности, пишет в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По данным исследования, 22,9% опрошенных челябинцев готовы заниматься волонтерством. Такой опыт при этом есть у 6,9% из них. 39,6% респондентов являются волонтерами. В своих ответах они отмечали, что хотят помогать и делать добро, ими движут сострадание и милосердие.

Еще 25,5% занимаются волонтерством, чтобы помочь в решении конкретных проблем. Для 19,6% южноуральцев эта деятельность связана с чувством долга и стремлением к общему благу, а для 12,9% — с наличием возможности помогать, когда есть время, финансы и позволяет основная работа. Реже других встречаются варианты «интерес, активная жизненная позиция, желание общаться с единомышленниками» (7,5%) и «воспитание, привычка, традиции» (6,1%).

В Челябинской области больше всего волонтеров-женщин — 62,5%. Средний возраст — 29,5 лет. 24,5% волонтеров являются работниками частных предприятий, 22,4% — пенсионерами, а 13,8% — сотрудниками бюджетных организаций.

«Надеюсь, что в семьях нынешних волонтеров добровольческие традиции получат продолжение. В Челябинской области развиваются различные добровольческие направления: инклюзивное, экологическое, зооволонтерство, поиск пропавших людей, помощь людям в трудной жизненной ситуации и так далее. Но наибольшую известность сейчас имеет помощь участникам СВО — 33,7% опрошенных привели ее в пример. И, действительно, мы видим, с какой готовностью южноуральцы приходят на помощь бойцам»,— отмечает Ирина Гехт.

Согласно опросу, интерес с помощи нуждающимся появлялся чаще всего в учебных заведениях (17,7%), на работе (13,7%) и в конкретных волонтерских организациях (10,2%). Первый вице-губернатор Челябинской области подчеркивает, что в России развивается корпоративное волонтерство. Поэтому Ирина Гехт предлагает работодателям, особенно из сектора малого и среднего бизнеса, обращать на это внимание.

«Многие уже внедрили волонтерскую работу в корпоративную культуру; сотрудники понимают, что быть добровольцем не только полезно, но и почетно. Это хороший пример для остальных компаний»,— резюмирует Ирина Гехт.