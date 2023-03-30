Больше 77 процентов жителей Челябинской области считают профессию военного престижной

Противоположной точки зрения придерживаются только 14,1 процента южноуральцев

Более чем три четверти жителей Челябинской области высоко оценивают престиж военной профессии. Таковы данные исследования, проведенного в преддверии весеннего призыва на срочную службу региональным центром общественного мониторинга и проектов (ЦОМ).



Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства Челябинской области, социологи ЦОМ при проведении опроса работали во всех типах населенных пунктов Южного Урала — от крупных промышленных городов до сельских поселений, в исследовании приняла участие тысяча южноуральцев.

43,9 процента респондентов назвали профессию военнослужащего очень значимой, 33,5 процента дали ей более нейтральную оценку. Негативно относятся к роли армии только 14,1 процента опрошенных.

Согласно выкладкам социологов, наиболее популярна военная служба в глазах мужчин в возрасте 35—49 лет и пенсионеров (старше 65 лет) — в этих категориях с безусловным уважением относятся к погонам более 54 процентов опрошенных. Также престижной военную профессию считают южноуральцы с очень высокими доходами (52,9 процента) и жители ЗАТО (52,8 процента).

Высокую оценку воинской службе дали 48,3 процента жителей малых городов, 41,7 процента проживающих в сельской местности, 43,3 процента респондентов из Челябинска и 41,9 процента магнитогорцев.

Ранее ЦОМ исследовал уровень доверия населения к Российской армии. Тогда выяснилось, что ВС РФ доверяют больше 88 процентов южноуральцев.