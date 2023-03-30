Более чем три четверти жителей Челябинской области высоко оценивают престиж военной профессии. Таковы данные исследования, проведенного в преддверии весеннего призыва на срочную службу региональным центром общественного мониторинга и проектов (ЦОМ).
Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства Челябинской области, социологи ЦОМ при проведении опроса работали во всех типах населенных пунктов Южного Урала — от крупных промышленных городов до сельских поселений, в исследовании приняла участие тысяча южноуральцев.
43,9 процента респондентов назвали профессию военнослужащего очень значимой, 33,5 процента дали ей более нейтральную оценку. Негативно относятся к роли армии только 14,1 процента опрошенных.
Согласно выкладкам социологов, наиболее популярна военная служба в глазах мужчин в возрасте 35—49 лет и пенсионеров (старше 65 лет) — в этих категориях с безусловным уважением относятся к погонам более 54 процентов опрошенных. Также престижной военную профессию считают южноуральцы с очень высокими доходами (52,9 процента) и жители ЗАТО (52,8 процента).
Высокую оценку воинской службе дали 48,3 процента жителей малых городов, 41,7 процента проживающих в сельской местности, 43,3 процента респондентов из Челябинска и 41,9 процента магнитогорцев.
Ранее ЦОМ исследовал уровень доверия населения к Российской армии. Тогда выяснилось, что ВС РФ доверяют больше 88 процентов южноуральцев.