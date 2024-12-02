Больше 600 тысяч заплатит фирма, устроившая крупную аварию с разливом канализации на северо-западе Челябинска

На нее наложили три штрафа за нарушения и заставят оплатить ликвидацию последствий аварии

На ООО «Содействие», которое устроило крупную аварию с разливом канализации на северо-западе Челябинска в ноябре, наложили три штрафа. Напомним, при проведении работ подрядчики компании порвали электрокабель, в результате чего отключилась насосная станция на Академика Макеева.

Как рассказал на аппаратном совещании замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов, по поручению главы Челябинска административно-техническая инспекция зафиксировала три правонарушения: работу без ордера, работу без ограждения и складирование грунта вне пределов строительной площадки. Организации вынесено три штрафа на общую сумму 400 тысяч рублей.

«Дополнительно МУП ПОВВ выставит затраты на сумму 225 тысяч рублей», — рассказал он.

Мэр Алексей Лошкин поручил продумать разъяснительную работу с компаниями, которым выдаются разрешения на строительство:

«Вот мы ведем выдачу разрешений на строительство, сразу же с ними разъяснительную работу какую-то наладить. В случае производства работ, особенно там, где у нас сети, а они, по сути, везде. Чтобы строительные компании подходили качественно к выбору и подрядных организаций, чтобы соответственно ордера получали, чтобы мы понимали, что там происходит. Потому что оставлять без внимания такие случаи нам потом дороже будет».