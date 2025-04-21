Больше 5 тысяч утиных яиц не пустили в Челябинскую область

Продукция признана потенциально опасной

Из-за отсутствия документов в Бугристом запрещен ввоз 5,1 тысячи утиных яиц из Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Нарушение законодательства при перемещении животноводческой продукции выявлено в действиях гражданина Казахстана, который вез яйца из поселка Карабалык в Уфу.

«Установлено, что у перевозчика отсутствовали обязательные ветеринарно-сопроводительные документы и ветеринарный сертификат Таможенного союза, без которых перемещение грузов животного происхождения нарушает действующее законодательство РФ и Евразийского экономического союза», — пояснили в надзорном ведомстве.

В итоге ввоз продукции, безопасность которой не подтверждена, запрещен, перевозчик привлечен к административной ответственности, с ним проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения подконтрольных Госветнадзору грузов по территории ЕАЭС.