Больше 45 тысяч сосен отправила Челябинская область в Казахстан за два месяца

Все новогодние деревья прошли фитосанитарный контроль

За два месяца, с 1 октября по 30 ноября, в Республику Казахстан из Челябинской области отправлено 45,7 тысячи сосен. Все новогодние деревья прошли осмотр на предмет вредителей и болезней, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

В том числе в течение ноября в соседнюю степную страну экспортировано 22,2 тысячи хвойных деревьев.

«Именно сосна ввиду своей неприхотливости и способности к долгому хранению является единственным востребованным хвойным деревом в канун новогодних праздников», — поясняют в ведомстве.

Напомним, фитосанитарный контроль необходим, поскольку на территории всей Челябинской области установлены карантинные зоны по вредителям леса. Чистота экспортируемых деревьев подтверждена спецсертификатами.