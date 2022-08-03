Больше 3 тонн зараженных персиков пытались ввезти в Челябинскую область

Сейчас фрукты проходят карантин

В Челябинскую область из Узбекистана пытались ввезти более трех тонн зараженных персиков. Сейчас продукция находится на карантине и поступит в продажу только после повторной проверки. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Зараженные восточной плодожоркой персики обнаружили на складе временного хранения импортной подкарантинной продукции при проведении обязательного фитосанитарного контроля. Сейчас фрукты проходят процедуру обеззараживания методом фумигации. Поступят в продажу персики только после повторного фитосанитарного контроля.

Всего из Узбекистана в Челябинскую область завезли, помимо персиков, виноград, нектарины, лаймы и перец общей массой 20,7 тонны. Эти продукты прошли проверку.

Ранее сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз на территорию Челябинской области около 60 тонн нектаринов и черешни, зараженных калифорнийской щитовкой. Плоды также проходят карантин.