Больше 29 тысяч жителей Челябинской области решили свои проблемы через платформу обратной связи

Больше половины из них в 2022 году интересовались медицинской сферой

Сервис «Госуслуги. Решаем вместе» за первую половину 2022 года использовали 29,5 тысячи жителей Южного Урала. 29,4 тысячи из них смогли решить свои проблемы, сообщает Центр управления регионом Челябинской области.



По данным ЦУР, всего по России через платформу обратной связи к властям за полгода обратились более 1,65 миллиона человека, решено 1,63 миллиона вопросов.

Напомним, платформа обратной связи (ПОС) — сервис в системе «Госуслуги» для отправки прямых обращений властным структурам. Здесь же пользователи могут голосовать за социальные проекты или оценивать проекты нормативных актов.

Как оказалось, самым популярным у жителей Челябинской области стало региональное министерство здравоохранения: сюда обращались более 17 тысяч раз. 90 процентов обращений в Минздрав касались лечения коронавируса и вакцинации от ковида. Оставшиеся 10 процентов для жителей были не менее важны. Например, мужчина из Магнитогорска с диагностированной болезнью Кинбека не мог добиться нужного лечения, пока не подал запрос через ПОС. После этого он получил консультацию у хирурга в городской больнице, а затем был направлен на прием в Челябинскую областную больницу.

На втором месте по числу обращений из региональных ведомств оказалась Государственная жилищная инспекция, куда жаловались на работу управляющих компаний, необустроенность контейнерных площадок и качество ремонта кровель. На третьем месте — региональный Миндорхоз и Минсоцотношений.

«Часто удается решить проблему здесь и сейчас. Например, жители п. Привилегия в Сосновском районе пожаловались на маршрут № 136. В обращении было указано, что водители маршруток не соблюдают расписание, а также не всегда следуют маршруту движения. После получения жалоб работа маршрута № 136 была взята на контроль Миндором: с водителями проведена работа, а маршрут скорректирован на основе пожеланий пассажиров», — рассказал руководитель ЦУР Челябинской области Артур Фахрутдинов.