Больше 215 тысяч юных южноуральцев получат новогодние подарки от губернатора

В Челябинской области сегодня стартует акция «Подарим Новый год детям»

Свыше 215 тысяч юных жителей Челябинской области от года до 18 получат сладкие новогодние подарки с поздравлением губернатора Алексея Текслера. В регионе сегодня стартовала традиционная акция «Подарим Новый год детям», которая продлится до 16 января 2026 года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на данные министерства социальных отношений.

Подарки вручат детям и подросткам до 17 лет включительно, которые нуждаются в особой защите и поддержке. Это дети участников специальной военной операции, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, ребята с ограничениями по здоровью, из многодетных семей и другие категории.

В каждом подарке — конфеты и игрушка. Во все округа Челябинской области отправлено свыше 214 тонн кондитерских изделий. Не забыли и про детей, которым сладкое противопоказано: для них закуплен 1 471 специализированный подарок.

Вручать подарки детям будут на новогодних представлениях, которые пройдут во всех муниципалитетах области. Также родители смогут забрать презенты в управлениях соцзащиты или комплексных центрах по месту жительства.