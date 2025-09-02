Больше 2,8 тыс. полицейских работали в школах Челябинской области 1 сентября

Они следили, чтобы праздник обошелся без происшествий

За мероприятиями в школах Челябинской области 1 сентября следили свыше 2,8 тысячи полицейских. Благодаря этому праздничные линейки прошли без происшествий, сообщили в региональном ГУ МВД.

Дополнительно полиция была усилена добровольными дружинами, сотрудниками частных охранных организаций, казаками и представителями других силовых ведомств — всего около 500 человек.

Перед началом линеек кинологи с собаками проверили здания и территории вокруг, а на время мероприятий полиция взяла школы на постоянный контроль. Сотрудники Госавтоинспекции следили за безопасностью на прилегающих к учебным заведениям дорогах.

Всего праздничные мероприятия в области прошли почти в 900 образовательных учреждениях.