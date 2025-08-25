Больше 15 тысяч многодетных семей получили пособие на сборы в школу в Челябинской области

Деньги положены многодетным с доходом менее 35,5 тысячи рублей на одного члена семьи

В Год семьи по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера принят закон о выплате ежегодных пособий на сборы в школу для многодетных. В этом году пособие уже получили более 15 тысяч семей почти на 31 тысячу школьников. Рассказываем о размере пособия и кому положены деньги.

«Если раньше действовала выплата только для многодетных малообеспеченных, то сейчас количество адресатов и сумма увеличились. Такой важный способ поддержки, осуществляемый по решению президента, компенсирует часть расходов», — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Выплата оформляется на каждого школьника, не достигшего 18 лет. В прошлом году она равнялась 10 тысячам рублей. В этом году после индексации размер выплаты составляет 10 тысяч 400 рублей на ребенка. Если в семье два школьника, родители получат 20 800 рублей, если школьников три — 31 200 рублей, и так далее.

Оформить выплату могут многодетные семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в Челябинской области. В 2025 году это 35 564 рубля. При этом статус многодетной семьи должен быть подтвержден официально.

Также семья должна иметь регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в Челябинской области (постоянной прописки в других регионах России быть не должно).

Важно отметить, что оформлять выплату можно в течение календарного года. Если вы не успели получить деньги к 1 сентября, то подать заявление можно и в октябре, и в декабре. А уже в следующем году, начиная с января, можно оформлять выплату за 2026 год. Заявление подается в отделение соцзащиты или через портал «Госуслуги».

Кстати, формально выплата выдается на покупку школьной и спортивной формы, но при этом родители имеют право потратить деньги на любые нужды ребенка: кому-то нужен письменный стол или другая мебель для комнаты, а кто-то купит на эти деньги портфели и канцелярию. Проверять, куда потрачены деньги, государство не будет.