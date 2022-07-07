Больше 15 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Челябинской области

20 жителей региона заболели клещевым энцефалитом

На 1 июля 2022 года в Челябинской области за медицинской помощью обратились более 15 тыс. человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 3,7 тыс. детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 177 человек, подтверждено 20 случаев заболевания. Кроме того, девять человек заразились клещевым боррелиозом.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших от укусов клещей выросло почти на 3 тыс. человек. Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области. Больше всего укушенных в Челябинске, Миассе и Магнитогорске.

С начала опасного сезона специалисты исследовали 9880 клещей. Из них 28% были инфицированы возбудителями боррелиоза, 4,8% — моноцитарного эрлихиоза, 2,5% — гранулоцитарного анаплазмоза и 1,1% — клещевого энцефалита.

Прививки против клещевого энцефалита в 2022 году получили более 127 тыс. жителей области.