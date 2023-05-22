Больше 1300 домов и соцобъектов в Челябинске останутся без горячей воды на две недели

Первый этап гидравлических испытаний стартует 23 мая и завершится 6 июня

Во вторник, 23 мая, в Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний. Без горячей воды на две недели останутся 1176 жилых домов, 75 детских садов, 23 больницы и 68 учебных учреждений во всех районах города, сообщили в пресс-службе «УСТЭК».

«Гидравлические испытания проводят ежегодно с целью своевременного выявления слабых мест на тепловых сетях и устранения повреждений, чтобы подготовить город к предстоящему отопительному сезону»,— сообщили в «УСТЭК».

Кроме того, во время опрессовок управляющие компании промывают оборудование и коммуникации теплопотребляющих установок, а также проводят осмотр общедомового имущества, который позволяет обнаружить и устранить внутридомовые дефекты и начать отопительный сезон без проблем.

В рамках первого этапа гидравлических испытаний горячую воду на две недели отключат во всех районах города. Ищите свои адреса тут:

Всего в Челябинске пройдет шесть этапов гидравлических испытаний. Последний завершится 23 августа.