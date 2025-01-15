Больше 1000 сбоев вывоза мусора зафиксировали на Южном Урале в новогодние каникулы

Все из-за автомобилистов, блокирующих подъезд к контейнерам

В новогодние праздники мусор с контейнерных площадок в Челябинской области вывозили в усиленном режиме: в отдельные дни водители работали в две смены, всего было задействовано более 300 машин. Однако нередко вывоз мусора срывался из-за автомобилей, которые были припаркованы у контейнерных площадок и не давали проехать спецтехнике — таких случаев за праздники выявили свыше тысячи, рассказали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

«В период с 29 декабря по 8 января по вине недобросовестных водителей, нарушивших правила парковки автомобиля, произошло более тысячи сбоев: 119 — в Карабашском кластере, 280 — в Магнитогорском и 777 — в Челябинском»,— уточнили в ЦКС.

Временами возникали сложности с вывозом и из-за непогоды: местами машины не могли добраться до контейнерных площадок по причине снегопадов, гололеда и сильного ветра, который образовывал на дорогах переметы.

Но, как сообщили в компании, трудности оперативно решали с привлечением местных администраций и «управляек».

В Челябинске в отдельные дни января за сутки вывозили до двух тысяч тонн мусора — это в два раза больше, чем в обычный день.