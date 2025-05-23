Большая реконструкция теплосетей стартовала в Челябинске

Глава города дал поручения в связи с началом работ

В Челябинске началась активная фаза обновления инженерных сетей города. Специалисты уже приступили к замене тепломагистралей на улицах Коммуны, Челябинского Рабочего и Свердловском проспекте. Работы проверил глава Челябинска Алексей Лошкин, об этом он написал в своем телеграм-канале.

Планы по модернизации на этот год большие. Компания «УСТЭК-Челябинск» планирует заменить около 30 километров сетей. Параллельно предприятие «ЧКТС» завершит масштабную реконструкцию магистрального трубопровода в Металлургическом районе.

Общая протяженность тепловых сетей в Челябинске составляет почти 2,5 тысячи километров. Для поддержания системы в рабочем состоянии ежегодно необходимо ремонтировать до 3% труб.

Особое внимание уделяется организации работ в городской среде. Все места проведения ремонтов будут огорожены и обозначены специальными знаками и сигнальными фонарями. Для минимизации неудобств горожан планируется прокладка временных линий подачи горячей воды и сокращение сроков ремонтных работ.

Транспортные маршруты будут заранее прорабатываться с учетом ограничений движения. Жителям предложат альтернативные пути передвижения как для личного, так и для общественного транспорта.

Важным аспектом работ станет восстановление благоустройства после завершения ремонта. Власти пообещали держать этот вопрос под особым контролем, учитывая обеспокоенность горожан этим моментом.