Большая пробка возникла на трассе М-5 в Челябинской области из-за скользкой дороги

Фуры не могут подняться в гору

Утром 28 февраля на трассе М-5 «Урал» в районе Сима возникла серьезная пробка в обе стороны. Как сообщают автомобилисты в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте», один из большегрузов не может подняться в гору.

«На Симе пробка, фура не может подняться в гору, стоим в обе стороны»,— написал пользователь Евгений Козлов.

Другие автомобилисты сообщают о том, что на дорогах сильный гололед.

«Будьте аккуратны и держите дистанцию!»— предупредил Денис Хуснутдинов.

Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают сегодня в отдельных районах снег с дождем, метели и гололед. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области попросило водителей быть внимательными осторожными на дорогах.