Большая хирургия: челябинские врачи‑виртуозы поставили на поток операции на «потайном» органе

Чтобы проводить их, все участники процедуры должны иметь экспертный уровень мастерства

В Челябинской областной клинической больнице ежегодно проводят около десяти операций на поджелудочной железе — жизненно важном органе, который отвечает за выработку инсулина. И определить заболевание, и провести операцию на этом органе — дело непростое: все болезни протекают бессимптомно, а сам орган находится достаточно глубоко, чтобы его тщательно исследовать. И для того, чтобы проводить такие операции, все участники процесса должны иметь экспертный уровень мастерства. Подробнее об одной из таких операций рассказали врачи ЧОКБ.

Не так давно в больницу поступила Лариса Агафонова с редким заболеванием — инсулиномой. Это образование, которое вызывает повышенное содержание инсулина в крови. Сахар постоянно падает, человек постоянно хочет есть, плохо себя чувствует. Девушке сделали КТ и, обнаружив в хвосте поджелудочной железы новообразование, отправили ее в хирургию. Операция оказалось сложной для всех участников, в том числе анестезиологов.





«Каждые два часа нам приходилось измерять у пациентки сахар, потому что он постоянно падал до критических значений, что приводило к снижению давления, потере сознания. Когда пациентка в сознании, она может это корректировать. А когда в наркозе, она за этим следить не может. Поэтому нам приходилось измерять сахар и при необходимости вводить глюкозу. Но, слава богу, все прошло быстро и без осложнений», — рассказала врач-анестезиолог Анастасия Чабаненко.

По словам врачей, операция на поджелудочной железе чревата интраоперационными осложнениями, поэтому все вмешательства на поджелудочной железе считаются операциями уровня большой хирургии. А значит, экспертный уровень мастерства должны иметь все участники хирургического процесса: и хирурги, и анестезиологи, и операционные сестры.





По словам заведующего операционным блоком ЧОКБ, врача-хирурга Рейната Абдрашитова, в больнице работают действительно эксперты. Кроме того, в ЧОКБ есть все необходимые возможности для проведения таких операций.

«У нас весь набор инструментов: высокие энергии, ультразвук, электричество, всевозможные сшивающие аппараты и клипаторы. А также соответствующее современным стандартам анестезиологическое оборудование. Более того, проводятся они в интегрированной операционной, из которой мы можем в любой момент связаться с ведущими клиниками России и проконсультироваться», — рассказал Рейнат Абдрашитов.

А еще, несмотря на все сложности, такие операции проводятся лапаротомическим путем, то есть без больших разрезов. Благодаря этому человек не нуждается в реанимации и довольно быстро восстанавливается.





Сейчас Лариса Агафонова признается, что чувствует себя намного лучше, потому что организм начал перестраиваться к правильному режиму работы.