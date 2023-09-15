Большая часть антитеррористических мероприятий в России будет направлена на молодежь

Южноуральские эксперты обсудили борьбу с экстремистскими идеями среди подростков

С 2024 года в России будет действовать новый план по противодействию идеологии терроризма. Его приняли до 2028 годы и 90 процентов мероприятий в нем нацелены на молодежь. Об этом заявил руководитель аппарата антитеррористической комиссии Челябинской области Олег Семкин.

«Центр народного единства» провел круглый стол, в котором поучаствовали представители челябинского управления по взаимодействию с общественными объединениями, Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактик, комитета по делам образования, а также представители мусульманства. Эксперты обсудили, как оградить молодежь от пропаганды терроризма, в том числе в интернете.

«Со следующего года будет реализовываться новый комплексный план по противодействию идеологии терроризма. Он практически полностью нацелен на молодежь – 90 процентов мероприятий», — сказал Олег Семкин.

Кроме того, представители ведомств и духовенства затронули прививание патриотизма и уважения к труду среди подростков. Эксперты отметили, что для педагогов нужно проводить семинары, на которых объяснять, что делать, если подростки заинтересовались террористическими идеями.