Большая агропромышленная выставка с ярмаркой пройдет в Челябинске

Производители и ученые поделятся опытом, а для горожан развернут продуктовую ярмарку

XI межрегиональная агропромышленная выставка откроется в конгресс-холле «Таганай» 27 сентября. Фермерские хозяйства и агропредприятия со всего УрФО привезут в Челябинск продукты, сельхозтехнику, материалы и оборудование, сообщает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области.

«В прошлом году сельхозпроизводство показало высокие темпы роста. Аграриям удалось собрать исторические урожаи сельхозкультур, обеспечить продукцией внутренний рынок и направить на экспорт значительные объемы сельхозпродукции и переработки. Выставка — это не только демонстрация достижений и обмен опытом. Мы хотим повысить престиж профессий в сфере АПК и привлечь в сельское хозяйство талантливую молодежь», — говорит заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.

В рамках выставки впервые пройдет большой научный форум.

А для горожан будет работать ярмарка, на которую фермеры и предприятия АПК привезут свою продукцию. Мясные и рыбные деликатесы (в том числе оленина и арктическая рыба), десерты из полярных ягод и трав, сыры, хлебобулочные изделия и молочная продукция — все яства можно будет попробовать и приобрести по ценам производителей.

Вход на выставку — свободный.